ACI: Bene a Dicembre passaggi di proprietà e radiazioni, in aumento l’usato diesel

Chiusura d’anno in crescita per il mercato dell’usato. I passaggi di proprietà delle automobili, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), a dicembre 2019 hanno registrato un lieve incremento mensile dell’1,2%, che, tuttavia, scende in territorio negativo in termini di media giornaliera (-3,9%) per via della presenza di una giornata lavorativa in più rispetto al corrispondente mese del 2018. A dicembre ogni 100 vetture nuove ne sono state vendute 162 di seconda mano e 159 nel corso dell’intero anno.

A fronte del calo delle prime iscrizioni di auto diesel che trova riscontro anche a dicembre (-11,2% rispetto allo stesso periodo del 2018, con una quota mensile di mercato che si riduce dal 47,1% al 36,8%), si registra un leggero aumento dei passaggi di proprietà per questa categoria di auto, con un incremento mensile dello 0,2% che porta al 51,1% la quota di mercato delle vetture alimentate a gasolio dell’intero 2019.

Sempre in tema di prime iscrizioni, nel 2019, complessivamente, è stata registrata una diminuzione del 21,9% per le auto diesel a fronte di una crescita del 26,1% per quelle a benzina. Di conseguenza dobbiamo segnalare un netto calo della quota di auto a gasolio sul totale delle immatricolazioni: dal 51,4% del 2018 al 40% del 2019, tanto che con il 45,7% nel 2019 le auto nuove a benzina superano la percentuale di quelle alimentate a gasolio.

Positivi i passaggi di proprietà dei motocicli che a dicembre hanno registrato, al netto delle minivolture, un incremento mensile del 3,6% (-1,5% in termini di media giornaliera).

Complessivamente nel 2019 il mercato dell’usato ha archiviato incrementi dello 0,5% per le autovetture e dello 0,2% per tutti i veicoli, mentre il settore dei motocicli ha registrato un calo dello 0,3%.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

Più 7% a dicembre per le radiazioni delle quattro ruote, (determinato principalmente dal rialzo di quelle per esportazione, +17,3% rispetto allo stesso periodo del 2018), con la media giornaliera pari a +1,7%, e più 18,2% per le due ruote (+12,3% la media giornaliera). Il tasso unitario di sostituzione del parco auto a dicembre risulta pari a 0,89 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 89) e a 0,79 nell’intero anno.

Nel 2019 le radiazioni hanno archiviato incrementi del 2,3% per le autovetture e del 2% per tutti i veicoli, mentre per i motocicli il segno è -4,8%.

Considerando il saldo positivo per le autovetture tra prime iscrizioni e radiazioni (circa 408.000 unità) si prevede un nuovo incremento del parco circolante al 31-12-2019 di oltre l’1%.

RADIAZIONI E USATO A DICEMBRE 2019



RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)

DIC ‘18 DIC ‘19 % DIC ‘18 DIC ‘19 % AUTO 123.730 132.394 7,0 237.803 240.593 1,2 MOTO 8.386 9.911 18,2 25.299 26.220 3,6 TUTTI I VEICOLI 144.698 157.583 8,9 295.176 298.186 1,0

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

RADIAZIONI E USATO ANNO 2019



RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)

2018 2019 % 2018 2019 % AUTO 1.507.333 1.541.411 2,3 3.087.957 3.102.893 0,5 MOTO 122.092 116.237 -4,8 550.301 548.413 -0,3 TUTTI I VEICOLI 1.778.543 1.813.802 2,0 4.058.441 4.067.339 0,2

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI NETTI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA



QUOTA DI MERCATO VAR % MENSILE QUOTA DI MERCATO VAR % 2018/2019

DIC ‘18 DIC ‘19 2018 2019 PRIME ISCRIZIONI BENZINA 41,4% 48,8% 33,9 36,3% 45,7% 26,1 DIESEL 47,1% 36,8% -11,2 51,4% 40,0% -21,9 PASSAGGI NETTI BENZINA 35,3% 35,8% 2,8 36,1% 35,4% -1,5 DIESEL 50,8% 50,3% 0,2 49,7% 51,1% 3,3















Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2019: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)



GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE EURO 0 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 EURO 1 3,7 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 2,8 3,0 EURO 2 26,4 24,7 23,3 23,4 23,1 22,6 22,4 23,4 22,6 22,1 21,4 21,6 23,1 EURO 3 30,7 30,1 29,4 28,8 28,4 28,3 27,7 28,6 27,6 27,3 27,5 27,0 28,5 EURO 4 25,0 27,0 28,2 28,6 29,6 29,7 29,9 29,0 30,0 30,4 30,4 30,5 29,0 EURO 5-6 9,3 10,7 11,7 12,1 12,2 12,9 13,7 12,4 13,3 13,6 13,7 13,6 12,4 Non identificato 3,5 3,1 3,0 2,9 2,6 2,6 2,4 2,6 2,5 2,7 3,1 3,5 2,9

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Dicembre 2019)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI Provincia 2018 2019 % 2018 2019 % AL (Alessandria) 897 962 7,2 1.873 1.844 -1,6 AT (Asti) 477 503 5,4 1.012 987 -2,5 BI (Biella) 411 418 1,8 809 884 9,3 CN (Cuneo) 1.505 1.673 11,2 2.561 2.671 4,3 NO (Novara) 879 770 -12,4 1.505 1.458 -3,1 TO (Torino) 5.010 4.311 -13,9 8.925 8.740 -2,1 VB (Verbania) 297 322 8,5 620 634 2,3 VC (Vercelli) 425 442 3,9 719 728 1,3 PIEMONTE 9.901 9.401 -5,1 18.024 17.945 -0,4 AO (Aosta) 491 483 -1,6 486 574 18,2 VALLE D’AOSTA 491 483 -1,6 486 574 18,2 BG (Bergamo) 2.436 2.746 12,7 4.206 4.172 -0,8 BS (Brescia) 2.997 3.266 9,0 5.208 5.334 2,4 CO (Como) 1.631 1.820 11,6 2.193 2.246 2,4 CR (Cremona) 902 977 8,3 1.384 1.477 6,8 LC (Lecco) 889 973 9,4 1.266 1.252 -1,1 LO (Lodi) 603 677 12,2 935 923 -1,3 MN (Mantova) 1.123 1.087 -3,2 1.630 1.629 0,0 MI (Milano) 8.505 9.006 5,9 10.615 10.342 -2,6 MB (Monza Brianza) 1.994 2.061 3,4 3.155 3.144 -0,3 PV (Pavia) 1.278 1.503 17,6 2.296 2.457 7,0 SO (Sondrio) 448 427 -4,8 728 801 10,0 VA (Varese) 2.606 2.455 -5,8 3.442 3.346 -2,8 LOMBARDIA 25.412 26.996 6,2 37.058 37.124 0,2 BZ (Bolzano) 1.670 1.831 9,6 2.155 2.077 -3,6 TN (Trento) 1.271 2.406 89,3 3.854 3.255 -15,5 TRENTINO A.A. 2.941 4.237 44,1 6.009 5.333 -11,3 BL (Belluno) 569 583 2,4 874 846 -3,2 PD (Padova) 2.431 2.417 -0,6 3.783 3.762 -0,6 RO (Rovigo) 642 614 -4,4 941 1.062 12,8 TV (Treviso) 2.281 2.407 5,5 3.788 3.518 -7,1 VE (Venezia) 1.655 1.982 19,7 3.204 3.131 -2,3 VR (Verona) 2.515 2.583 2,7 4.109 4.068 -1,0 VI (Vicenza) 2.570 2.579 0,3 3.724 3.698 -0,7 VENETO 12.663 13.164 4,0 20.423 20.086 -1,6 GO (Gorizia) 339 350 3,1 630 599 -5,0 PN (Pordenone) 1.004 1.217 21,2 1.390 1.383 -0,5 TS (Trieste) 421 442 4,9 785 859 9,4 UD (Udine) 1.691 1.919 13,5 2.356 2.480 5,2 FRIULI V.G. 3.455 3.927 13,7 5.161 5.320 3,1 GE (Genova) 1.212 1.355 11,8 2.492 2.688 7,9 IM (Imperia) 362 344 -4,8 802 886 10,5 SP (La Spezia) 285 328 15,2 780 808 3,6 SV (Savona) 516 517 0,1 1.135 1.079 -4,9 LIGURIA 2.375 2.544 7,1 5.209 5.461 4,8 BO (Bologna) 2.075 2.383 14,8 3.803 3.754 -1,3 FE (Ferrara) 896 885 -1,3 1.412 1.502 6,4 FO (Forlì) 845 880 4,2 1.516 1.613 6,4 MO (Modena) 1.389 1.690 21,7 2.994 3.153 5,3 PR (Parma) 852 934 9,6 1.889 1.893 0,2 PC (Piacenza) 632 755 19,4 1.162 1.244 7,0 RA (Ravenna) 935 1.129 20,7 1.732 1.503 -13,2 RE (Reggio Emilia) 1.462 1.571 7,5 2.372 2.355 -0,7 RN (Rimini) 621 696 12,1 1.209 1.261 4,3 EMILIA ROMAGNA 9.707 10.923 12,5 18.089 18.278 1,0 NORD 66.945 71.676 7,1 110.459 110.122 -0,3 AR (Arezzo) 571 667 16,8 1.423 1.414 -0,6 FI (Firenze) 2.060 2.591 25,8 3.475 3.587 3,2 GR (Grosseto) 478 511 6,8 984 1.047 6,4 LI (Livorno) 541 518 -4,3 1.250 1.212 -3,1 LU (Lucca) 710 702 -1,1 1.495 1.471 -1,6 MS (Massa Carrara) 284 304 7,0 697 743 6,6 PI (Pisa) 626 741 18,3 1.519 1.626 7,1 PT (Pistoia) 888 921 3,7 1.364 1.377 1,0 PO (Prato) 296 515 73,9 900 936 4,1 SI (Siena) 502 520 3,5 1.087 1.201 10,5 TOSCANA 6.956 7.988 14,8 14.194 14.615 3,0 PG (Perugia) 1.389 1.377 -0,9 2.918 2.880 -1,3 TR (Terni) 479 476 -0,6 999 972 -2,7 UMBRIA 1.868 1.853 -0,8 3.917 3.852 -1,7 AN (Ancona) 938 1.165 24,2 1.743 1.861 6,8 AP (Ascoli Piceno) 379 451 19,0 788 790 0,2 FM (Fermo) 344 387 12,5 621 697 12,2 MC (Macerata) 745 839 12,6 1.247 1.294 3,8 PU (Pesaro e Urbino) 609 630 3,5 1.164 1.230 5,6 MARCHE 3.015 3.472 15,2 5.563 5.872 5,5 FR (Frosinone) 882 929 5,3 2.115 2.327 10,0 LT (Latina) 944 1.062 12,5 2.385 2.555 7,1 RI (Rieti) 339 326 -3,8 769 777 1,0 RM (Roma) 8.645 10.083 16,6 17.350 17.520 1,0 VT (Viterbo) 689 631 -8,4 1.477 1.432 -3,0 LAZIO 11.499 13.031 13,3 24.096 24.610 2,1 CENTRO 23.338 26.345 12,9 47.770 48.948 2,5 AQ (L’Aquila) 606 723 19,4 1.190 1.274 7,1 CH (Chieti) 751 683 -9,1 1.488 1.539 3,4 PE (Pescara) 578 560 -3,1 1.143 1.311 14,7 TE (Teramo) 602 604 0,3 1.239 1.407 13,5 ABRUZZO 2.537 2.571 1,3 5.060 5.531 9,3 CB (Campobasso) 373 401 7,6 838 895 6,8 IS (Isernia) 216 208 -3,8 378 378 0,1 MOLISE 589 609 3,4 1.216 1.273 4,7 AV (Avellino) 894 821 -8,2 1.659 1.665 0,3 BN (Benevento) 440 519 17,9 1.130 1.164 3,0 CE (Caserta) 1.475 1.468 -0,5 3.506 3.673 4,8 NA (Napoli) 4.209 4.518 7,3 10.035 10.762 7,2 SA (Salerno) 1.868 1.960 4,9 4.259 4.534 6,4 CAMPANIA 8.886 9.285 4,5 20.589 21.797 5,9 BA (Bari) 2.127 2.379 11,8 4.561 4.945 8,4 BT (Barletta Andria Trani) 571 625 9,5 1.407 1.452 3,2 BR (Brindisi) 648 872 34,6 1.617 1.696 4,9 FG (Foggia) 942 1.051 11,5 2.526 2.667 5,6 LE (Lecce) 1.868 1.741 -6,8 3.062 3.097 1,1 TA (Taranto) 978 1.066 9,0 2.308 2.420 4,9 PUGLIA 7.134 7.734 8,4 15.481 16.277 5,1 MT (Matera) 347 443 27,6 769 835 8,6 PZ (Potenza) 741 698 -5,8 1.309 1.503 14,8 BASILICATA 1.088 1.141 4,9 2.078 2.338 12,5 CZ (Catanzaro) 488 456 -6,6 1.291 1.362 5,5 CS (Cosenza) 802 837 4,4 2.583 2.676 3,6 KR (Crotone) 187 189 1,3 609 526 -13,7 RC (Reggio Calabria) 710 732 3,0 1.873 1.940 3,6 VV (Vibo Valentia) 198 201 1,3 530 551 4,0 CALABRIA 2.385 2.414 1,2 6.886 7.055 2,5 AG (Agrigento) 735 733 -0,3 1.523 1.719 12,9 CL (Caltanissetta) 392 442 12,7 968 1.029 6,4 CT (Catania) 1.732 1.607 -7,2 4.469 5.098 14,1 EN (Enna) 276 237 -14,1 641 652 1,8 ME (Messina) 845 790 -6,5 2.069 2.339 13,1 PA (Palermo) 1.758 1.792 2,0 3.992 4.465 11,8 RG (Ragusa) 564 664 17,7 1.280 1.374 7,4 SR (Siracusa) 688 707 2,8 1.697 1.695 -0,1 TP (Trapani) 780 726 -6,9 1.802 1.882 4,4 SICILIA 7.770 7.698 -0,9 18.441 20.254 9,8 CA (Cagliari) 779 818 5,0 1.747 1.694 -3,0 NU (Nuoro) 361 438 21,2 965 961 -0,4 OR (Oristano) 385 333 -13,4 701 734 4,7 SS (Sassari) 900 870 -3,3 2.074 2.122 2,3 SU (Sud Sardegna) 633 462 -27,0 1.477 1.487 0,6 SARDEGNA 3.058 2.921 -4,5 6.964 6.997 0,5 SUD E ISOLE 33.447 34.373 2,8 76.715 81.522 6,3

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Anno 2019)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI Provincia 2018 2019 % 2018 2019 % AL (Alessandria) 10.370 11.231 8,3 23.358 23.802 1,9 AT (Asti) 5.655 6.011 6,3 12.944 12.822 -0,9 BI (Biella) 4.626 4.961 7,2 10.559 10.868 2,9 CN (Cuneo) 17.341 18.180 4,8 34.319 34.100 -0,6 NO (Novara) 9.309 9.594 3,1 19.206 19.048 -0,8 TO (Torino) 54.312 54.018 -0,5 117.890 120.256 2,0 VB (Verbania) 4.023 4.162 3,5 8.348 8.580 2,8 VC (Vercelli) 5.106 5.837 14,3 9.471 9.508 0,4 PIEMONTE 110.742 113.993 2,9 236.095 238.983 1,2 AO (Aosta) 6.109 6.454 5,6 7.504 7.806 4,0 VALLE D’AOSTA 6.109 6.454 5,6 7.504 7.806 4,0 BG (Bergamo) 28.672 30.651 6,9 54.307 52.845 -2,7 BS (Brescia) 35.030 35.402 1,1 68.426 66.254 -3,2 CO (Como) 18.768 18.822 0,3 28.903 28.254 -2,2 CR (Cremona) 10.360 11.457 10,6 17.985 17.791 -1,1 LC (Lecco) 9.899 10.242 3,5 16.624 15.951 -4,0 LO (Lodi) 7.033 8.047 14,4 11.511 11.541 0,3 MN (Mantova) 11.891 13.068 9,9 21.702 21.525 -0,8 MI (Milano) 103.713 115.010 10,9 136.883 135.402 -1,1 MB (Monza Brianza) 22.307 24.835 11,3 41.169 40.349 -2,0 PV (Pavia) 15.088 16.573 9,8 29.903 29.540 -1,2 SO (Sondrio) 4.975 5.053 1,6 9.678 10.079 4,1 VA (Varese) 26.109 27.276 4,5 45.554 44.570 -2,2 LOMBARDIA 293.845 316.436 7,7 482.645 474.101 -1,8 BZ (Bolzano) 18.750 18.767 0,1 28.583 37.917 32,7 TN (Trento) 15.999 18.995 18,7 36.604 38.205 4,4 TRENTINO A.A. 34.749 37.762 8,7 65.187 76.121 16,8 BL (Belluno) 6.666 7.126 6,9 11.408 11.274 -1,2 PD (Padova) 26.059 27.665 6,2 46.255 46.032 -0,5 RO (Rovigo) 7.378 7.746 5,0 12.425 12.679 2,0 TV (Treviso) 26.776 28.464 6,3 44.681 44.972 0,7 VE (Venezia) 20.002 21.433 7,2 38.055 38.602 1,4 VR (Verona) 27.022 29.614 9,6 49.837 50.248 0,8 VI (Vicenza) 32.314 29.597 -8,4 45.270 44.938 -0,7 VENETO 146.217 151.644 3,7 247.931 248.747 0,3 GO (Gorizia) 3.925 4.051 3,2 7.226 7.710 6,7 PN (Pordenone) 11.355 12.169 7,2 17.198 17.403 1,2 TS (Trieste) 4.844 4.839 -0,1 9.999 10.347 3,5 UD (Udine) 19.168 19.564 2,1 29.653 29.887 0,8 FRIULI V.G. 39.292 40.623 3,4 64.076 65.348 2,0 GE (Genova) 15.825 17.063 7,8 34.841 34.079 -2,2 IM (Imperia) 4.231 4.323 2,2 10.649 11.271 5,8 SP (La Spezia) 3.606 3.884 7,7 10.308 10.322 0,1 SV (Savona) 5.549 5.738 3,4 14.157 14.035 -0,9 LIGURIA 29.211 31.008 6,2 69.955 69.707 -0,4 BO (Bologna) 24.751 26.705 7,9 46.840 45.944 -1,9 FE (Ferrara) 10.190 10.259 0,7 17.564 17.616 0,3 FO (Forlì) 10.141 10.434 2,9 19.701 20.187 2,5 MO (Modena) 17.959 19.423 8,2 39.259 37.878 -3,5 PR (Parma) 10.632 11.179 5,1 23.652 23.546 -0,4 PC (Piacenza) 7.881 8.178 3,8 15.223 15.127 -0,6 RA (Ravenna) 11.703 12.829 9,6 20.083 20.073 0,0 RE (Reggio Emilia) 17.471 17.974 2,9 31.772 38.415 20,9 RN (Rimini) 7.576 8.285 9,4 14.548 14.782 1,6 EMILIA ROMAGNA 118.304 125.266 5,9 228.642 233.568 2,2 NORD 778.469 823.186 5,7 1.402.035 1.414.382 0,9 AR (Arezzo) 7.834 7.945 1,4 17.785 18.689 5,1 FI (Firenze) 27.871 30.132 8,1 43.020 43.503 1,1 GR (Grosseto) 5.284 5.256 -0,5 12.239 12.707 3,8 LI (Livorno) 6.927 6.532 -5,7 15.703 15.513 -1,2 LU (Lucca) 8.366 8.590 2,7 18.674 18.395 -1,5 MS (Massa Carrara) 3.587 3.685 2,7 8.687 8.668 -0,2 PI (Pisa) 7.871 8.275 5,1 19.489 19.439 -0,3 PT (Pistoia) 9.199 9.923 7,9 17.181 17.356 1,0 PO (Prato) 4.755 5.175 8,8 10.969 11.137 1,5 SI (Siena) 6.579 6.467 -1,7 14.221 14.534 2,2 TOSCANA 88.273 91.981 4,2 177.968 179.941 1,1 PG (Perugia) 18.008 18.090 0,5 36.679 37.527 2,3 TR (Terni) 5.643 6.107 8,2 12.371 12.464 0,8 UMBRIA 23.651 24.197 2,3 49.050 49.991 1,9 AN (Ancona) 12.132 12.613 4,0 23.162 23.374 0,9 AP (Ascoli Piceno) 5.060 4.803 -5,1 9.876 9.606 -2,7 FM (Fermo) 4.040 4.110 1,7 8.245 8.471 2,7 MC (Macerata) 8.742 8.408 -3,8 16.353 15.909 -2,7 PU (Pesaro e Urbino) 6.902 7.260 5,2 14.326 15.171 5,9 MARCHE 36.876 37.195 0,9 71.962 72.531 0,8 FR (Frosinone) 13.393 11.775 -12,1 27.398 28.221 3,0 LT (Latina) 16.407 12.142 -26,0 31.107 32.300 3,8 RI (Rieti) 4.803 4.130 -14,0 9.705 9.951 2,5 RM (Roma) 140.374 118.863 -15,3 226.627 230.908 1,9 VT (Viterbo) 10.049 8.455 -15,9 19.439 19.036 -2,1 LAZIO 185.026 155.365 -16,0 314.276 320.415 2,0 CENTRO 333.826 308.738 -7,5 613.256 622.878 1,6 AQ (L’Aquila) 6.784 6.982 2,9 15.355 15.886 3,5 CH (Chieti) 9.762 9.554 -2,1 19.410 19.375 -0,2 PE (Pescara) 6.544 6.603 0,9 15.085 15.887 5,3 TE (Teramo) 7.404 7.523 1,6 15.804 16.125 2,0 ABRUZZO 30.494 30.663 0,6 65.654 67.273 2,5 CB (Campobasso) 4.665 5.389 15,5 12.178 12.240 0,5 IS (Isernia) 2.057 2.224 8,1 4.741 4.984 5,1 MOLISE 6.722 7.612 13,2 16.919 17.225 1,8 AV (Avellino) 8.617 9.450 9,7 21.272 21.177 -0,4 BN (Benevento) 5.979 5.998 0,3 14.491 14.534 0,3 CE (Caserta) 19.045 18.284 -4,0 46.559 48.067 3,2 NA (Napoli) 52.893 55.116 4,2 140.712 144.854 2,9 SA (Salerno) 20.886 22.209 6,3 56.208 57.398 2,1 CAMPANIA 107.420 111.056 3,4 279.242 286.031 2,4 BA (Bari) 27.223 28.041 3,0 65.796 67.923 3,2 BT (Barletta Andria Trani) 8.476 8.614 1,6 19.898 20.923 5,2 BR (Brindisi) 8.635 9.351 8,3 22.982 23.330 1,5 FG (Foggia) 11.832 12.396 4,8 34.122 36.281 6,3 LE (Lecce) 20.922 21.640 3,4 40.754 41.251 1,2 TA (Taranto) 11.407 12.382 8,5 31.366 32.841 4,7 PUGLIA 88.495 92.424 4,4 214.918 222.550 3,6 MT (Matera) 4.288 4.402 2,7 10.439 10.246 -1,8 PZ (Potenza) 7.584 8.083 6,6 18.428 18.568 0,8 BASILICATA 11.872 12.486 5,2 28.867 28.814 -0,2 CZ (Catanzaro) 5.558 6.029 8,5 17.401 17.708 1,8 CS (Cosenza) 10.746 10.492 -2,4 35.053 35.279 0,6 KR (Crotone) 2.190 2.076 -5,2 7.381 8.238 11,6 RC (Reggio Calabria) 8.330 7.565 -9,2 24.304 25.501 4,9 VV (Vibo Valentia) 2.290 2.296 0,2 7.283 7.349 0,9 CALABRIA 29.114 28.457 -2,3 91.422 94.074 2,9 AG (Agrigento) 8.287 8.733 5,4 20.762 21.356 2,9 CL (Caltanissetta) 4.807 4.997 4,0 12.656 12.999 2,7 CT (Catania) 18.318 18.510 1,0 61.001 64.705 6,1 EN (Enna) 3.009 3.014 0,2 7.869 8.255 4,9 ME (Messina) 10.351 10.344 -0,1 28.068 29.022 3,4 PA (Palermo) 20.016 20.210 1,0 54.674 57.804 5,7 RG (Ragusa) 5.997 6.278 4,7 16.863 17.933 6,3 SR (Siracusa) 8.192 8.234 0,5 21.834 22.744 4,2 TP (Trapani) 8.239 8.554 3,8 21.741 23.251 6,9 SICILIA 87.216 88.874 1,9 245.468 258.069 5,1 CA (Cagliari) 8.816 9.751 10,6 23.180 23.379 0,9 NU (Nuoro) 4.065 4.440 9,2 12.189 12.691 4,1 OR (Oristano) 3.671 3.677 0,2 8.932 9.117 2,1 SS (Sassari) 10.345 10.428 0,8 27.145 28.156 3,7 SU (Sud Sardegna) 6.808 6.238 -8,4 19.308 20.228 4,8 SARDEGNA 33.705 34.535 2,5 90.754 93.570 3,1 SUD E ISOLE 395.038 406.107 2,8 1.033.244 1.067.606 3,3