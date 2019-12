Il Parco del Beigua riceverà 100 mila euro per il progetto CamBioVia

valorizzazione degli itinerari e accessibilità che rientra tra le iniziative del programma di cooperazione europeo Italia-Francia Marittimo.

L’Ente Parco del Beigua è destinatario di un contributo di 100 mila euro per attività da svolgere nell’ambito del Progetto CamBioVia (Cammini e Biodiversità: valorizzazione degli itinerari e accessibilità per la transumanza) che rientra tra le iniziative del programma di cooperazione europeo Italia-Francia Marittimo. La Regione Liguria, capofila del progetto che coinvolge anche Toscana, Sardegna e Corsica, ha individuato l’Ente Parco Regionale Naturale del Beigua per la realizzazione di una serie di attività in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità come il supporto alle attività di gestione e comunicazione; il supporto alla governance per la gestione integrata del patrimonio naturale e culturale; il supporto allo sviluppo di reti transfrontaliere per la valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e degli itinerari culturali legati alla transumanza; e il supporto per piccole infrastrutture che possano assicurare la sostenibilità e l’accessibilità del patrimonio naturale e culturale transfrontaliero.