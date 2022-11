Entroterra, assessore Benveduti in Val Fontanabuona: “Con la nuova area interna, 11 comuni del Genovesato potranno accedere a progetti di sviluppo per almeno 8 milioni di euro”

Posted on

“Aumentano le persone che hanno un tampone positivo per SarsCoV-2 con sintomi leggeri (un raffreddore o poco più oppure una classica forma influenzale), ma di casi gravi sia a casa che in ospedale non se ne vedono. Qui in Clinica Malattie Infettive sul lato Covid siamo alla totale calma piatta così come in tutto il […]