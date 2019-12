Calcio, dilettanti. Eccellenza: in arrivo un Albenga-Sestri Levante stellare

Ingauni pronti al sorpasso

Albenga e Sestri Levante coppia al comando nel campionato di Eccellenza e finaliste in Coppa Italia di categoria si preparano a disputare gli ultimi 90′ del 2019 contendendosi il primato al giro di boa del campionato che, tuttavia, deve ancora recuperare diverse partite non disputate a Novembre per l’allerta meteo. Il programma della 15° di campionato deciderà chi tra ingauni e rossoblu chiuderà il girone di andata in posizione solitaria al vertice della classifica. Al “Riva” andrà in scena la partitissima dell’anno: Albenga-Sestri Levante, le due corazzate maggiormente accreditate per il ritorno in Serie D. Una sfida che si descrive con le cifre a cominciare dai dati che vedono le due compagini tra quelle più prolifiche del girone (34 reti l’Albenga, 29 il Sestri) e con le difese meno bucate (l’Albenga è la migliore con sole 11 reti subite, 14 invece i goals incassati dai rossoblu). Albenga e Sestri Levante interpretano la loro idea di calcio sempre propositivo e spettacolare sia in casa che in trasferta, garanzia-questa- di spettacolo ed equilibrio.

Spettatore interessato è l’Imperia che al “Ciccione” riceverà il Rivasamba per mantenere il passo delle due battistrada in attesa del recupero di campionato che potrebbe lanciare la squadra imperiese al vertice.

In coda punti salvezza per Athletic e Pietra Ligure separate da soli 3 punti e Molassana-Finale in cui i giallorossi di Buttu hanno bisogno di una vittoria per accorciare le distanze dalla zona salvezza lontana 4 punti dove si trova l’Ospedaletti. A completare il turno: Alassio-A.Baiardo, Busalla-Genova Calcio, Campomorone-Ospedaletti e Rapallo-Cairese.