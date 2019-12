Calcio, Serie D: Liguria vs. Toscana

Lucchese e Prato sulla strada di Vado e Savona

Dopo il positivo incrocio ligure-piemontese il 2019 calcistico per le savonesi di Serie D si chiude con una doppio duello ligure-toscano: Prato e Lucchese saranno gli avversari di Savona e Vado. Due squadre di rango con un blasone offuscato dalle recenti delusioni sportive che ha visto la Lucchese retrocedere lo scorso anno dalla Serie C al termine di una stagione segnata anche da problemi societari e il Prato che dopo 40 anni di professionismo lo scorso anno è retrocesso nei dilettanti.

Gli “striscioni” arrivano all’appuntamento con i biancoazzurri al termine della settimana che ha visto il nuovo Amministratore Unico del club prendere contatto con la nuova realtà in attesa degli arrivi di mercato che potrebbero dare alla squadra di De Paola lo slancio tecnico verso la zona alta della classifica. La vittoria di Fossano ha proiettato i biancoblu nella parte sinistra della classifica a sole 3 lunghezze dalla zona play off. La partita contro i toscani vanta diversi precedenti tra i professionisti, gli ultimi scontro diretti, infatti, si sono disputati in Serie C con i toscani vittoriosi nell’ultimo match della stagione 2015-2016. Il Prato è attualmente secondo in classifica ad un’incollatura dalla Sanremese ma nelle ultime settimane ha pagato qualche incertezza di troppo uscendo sconfitto dal campo del Ligorna e dal derby casalingo contro la Lucchese, la squadra allenata da Vincenzo Esposito può vantare in rosa elementi degni di categorie superiori come Marco Cellini, il capocannoniere Mohamed Fofana autore di 8 reti. A caricare la squadra in vista del match sono arrivati i tifosi, il tecnico De Paola ha commentato: “L’arrivo dei tifosi testimonia che intorno alla squadra è tornato l’entusiasmo”.

Impegno impossibile per il Vado che tenterà di uscire indenne dal campo della Lucchese, una delle pretendenti al ritorno immediato tra i professionisti. La squadra di Tarabotto, reduce da due pareggi consecutivi per 2-2 di diverso spessore (il primo in rimonta a Bra, il secondo dopo la rimonta del Borgosesia), affronterà una squadra in piena salute e con una striscia positiva di ben 10 risultati utili consecutivi di cui 7 vittorie (le ultime 4 consecutive) che l’hanno portata a scalare la classifica. Il Vado potrà contare sui nuovi acquisti che hanno dimostrato di poter fare la differenza: Bruschi e Terzoni, infatti, hanno già realizzato reti importanti. I rossoblu di Tarabotto hanno aperta una striscia utile di tre risultati consecutivi (due pareggi e una vittoria esterna sul campo della Lavagnese).