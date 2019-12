Toti: “La Liguria guida la crescita nel Nord-Ovest e in tutto il paese

Il lavoro in Liguria è cresciuto più della media nazionale

Buone notizie per chi lavora in Liguria: secondo i dati Istat nel terzo trimestre del 2019 gli occupati sono aumentati dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2018 e del 2,6% rispetto al secondo trimestre 2019. Il lavoro in Liguria è cresciuto più della media nazionale e anche di quella del Nord Ovest, impiegando sia donne che uomini e facendo scendere il tasso di disoccupazione all’8,4%. Lo ha comunicato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.