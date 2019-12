La Lavagnese si rinforza con l’ex Savona, Rossini

Jonathan Rossini, nato a Giubiasco in Svizzera il 5 Aprile 1989, imponente difensore di 190 cm

Il primo importante rinforzo arriva all’indomani della gara di Bra, un’ icona del calcio italiano è stato infatti tesserato dal Ds Adani per rinforzare la difesa di mister Nucera.

Jonathan Rossini, nato a Giubiasco in Svizzera il 5 Aprile 1989, imponente difensore di 190 cm, è quindi da oggi un tesserato bianconero.

Rossini, dopo la Primavera con la maglia della Sampdoria, ha collezionato 31 presenze in Serie A con Sampdoria e Sassuolo, 100 presenze e 2 reti in Serie B con Cittadella, Sassuolo, Sampdoria e Bari, 92 presenze e 1 rete in Serie C con Legnano, Savona, Livorno, Pistoiese, Pontedera e Albissola e 6 presenze in Serie D con il Savona. Il granitico difensore elvetico conta anche 60 presenze e 1 gol con le nazionali giovanili svizzere e 1 presenza nella Nazionale maggiore il 3 marzo 2010 contro l’Uruguay.