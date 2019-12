Piaggio, l’assessore regionale Benveduti: “Chiarezza. È ciò che chiediamo a gran voce al Ministero della Difesa”

“Siamo quasi stufi di dirlo: serve un piano industriale a medio-lungo termine”

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti commenta: “Chiarezza. È ciò che chiediamo a gran voce al Ministero della Difesa, che tarda oramai da un mese a firmare la commessa da quasi 150 milioni per sbloccare i nove P180 e il refitting di 19 P1HH. È passato quasi un mese dalla nostra visita presso lo stabilimento di Villanova d’Albenga, ma è rimasta attiva l’interlocuzione con le sigle sindacali. Condividiamo la loro preoccupazione circa le tempistiche disattese, perché elemento prioritario per far ripartire l’azienda in vista di un futuro rilancio”.

“Siamo quasi stufi di dirlo: serve un piano industriale a medio-lungo termine che dia una spinta importante sia sul piano occupazionale, con la reintroduzione dei lavoratori attualmente in cassa integrazione (inclusi quelli di Laerh), sia dal punto di vista strategico aziendale”.