Piaggio Aero, da Gennaio 2020 via al bando

Dopo il bando partiranno le manifestazioni di interesse vincolante, la valutazione dei partecipanti, il data room, gli accordi di riservatezza, garanzia cauzionale

Tre i punti nodali sul futuro di Piaggio Aerospace discussi oggi in un faccia a faccia tra sindacati e il commissario dell’azienda, Vincenzo Nicastro, all’Unione Industriali di Savona: bando internazionale, garanzie occupazionali e nessun spezzatino. Entro Gennaio 2020 verrà lanciato il bando di acquisto per far decollare il rilancio dell’azienda ingauna: “L’azienda deve ripartire, facciano in fretta. Ogni giorno che passa un giorno in più di cassa integrazione, il bando di acquisto e le manifestazioni di interesse saranno una partita diversa”, spiegano i sindacati. “Dopo il bando partiranno le manifestazioni di interesse vincolanti, la valutazione dei partecipanti, il data room, gli accordi di riservatezza, garanzia cauzionale. Tra i requisiti richiesti ci sono il mantenimento dei livelli occupazionali, il pagamento dei creditori. Il bando resterà pubblicato per 45 giorni, ha detto Alessandro Vella di Fim Cisl Liguria. “L’approvazione del piano di rilancio da parte del MISE ha permesso di aprire le trattative per le linee di credito necessarie a garantire l’attività dell’azienda. E’ importante sottolineare che sono garantiti gli stipendi di novembre, dicembre e la tredicesima mensilità“.