Savona, ricoverato al San Paolo spacciatore che ha ingerito 90 ovuli di droga

Domani verrà ascoltato dal magistrato

Si trova ricoverato al san Paolo di Savona il nigeriano che sabato scorso ha ingerito ben 90 ovuli di sostanze stupefacenti. L’uomo, seguito da un agente della Polfer su un treno diretto a Savona, ha contattato i colleghi e la Polizia che a Savona hanno perquisito il giovane in stazione senza trovare nulla di compromettente ma provocando una violenta reazione del giovane che è stato sottoposto ad ulteriori controlli. Dall’esame radiografico autorizzato dal magistrato, è emerso che aveva ingerito degli ovuli per un totale di 1 kg di sostanza stupefacente. Il nigeriano, piantonato nel nosocomio savonese dalla Polizia penitenziaria, verrà interrogato domani dal Gip in tribunale a Savona.