Il Festival Internazionale di Musica di Savona ospita l’Orchestra FOI Bruno Bartoletti diretta da Marco Boni

Savona. Nuovo appuntamento per la VII Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona: mercoledì 30 ottobre alle ore 21:00 nella Chiesa di Sant’Andrea ( Piazza Consoli del Comune) si esibirá l’Orchestra FOI Bruno Bartoletti diretta da Marco Boni.

In programma l’esecuzione della Serenata per orchestra (n.2) Stӓndchen KV101 di Wolfgang Amadeus Mozart, I’Idillio di Sigfrido di Richard Wagner, la Sinfonietta, Op. 1 di Benjamin Britten e la Sinfonia n. 5 in Si bem. magg. D485 di Franz Schubert.

Ricordiamo che il Festival Internazionale di Musica di Savona è nato dall’iniziativa dell’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche per raccontare il passato, il presente e il futuro della musica.

PROGRAMMA:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Serenata per orchestra (n.2) “Stӓndchen” KV101

Richard Wagner (1813 – 1883): Idillio di Sigfrido

Benjamin Britten (1913 – 1976): Sinfonietta, Op. 1

I – Poco presto ed agitato

II – Variations

III – Tarantella

Franz Schubert (1797 – 1828): Sinfonia n. 5 in Si bem. magg. D485

I – Allegro

II – Andante con moto

III – Menuetto. Allegro molto – Trio

IV – Allegro vivace

Marco Boni

Considerato il direttore italiano in carriera più rappresentativo per quanto riguarda la direzione del repertorio per orchestra da camera, vanta un’ampia esperienza internazionale con un repertorio che dal barocco arriva fino al contemporaneo.

Nel 2012 è stato nominato Direttore Onorario dai membri della Royal Concertgebouw Orchestra dopo avere svolto attività di Direttore Principale della Concertgebouw Chamber Orchestra per diciotto anni.

Con la CCO ha effettuato numerose registrazioni discografiche tra le quali l’interpretazione storica dei quartetti op. 95 di Beethoven e La Morte e la Fanciulla di Schubert orchestrati da Gustav Mahler; con una votazione di 5 stelle il BBC Music Magazine ha commentato: «Assolutamente le migliori registrazioni di questi brani attualmente reperibili per la stupefacente e precisa interpretazione di queste opere».

Sempre con la Concertgebouw Chamber ha effettuato numerosissimi tour in Europa ed in Oriente affiancato da solisti del calibro di Misha Maisky , Maria Joao Pires e Janine Jansen, dirigendo quest’ultima nel suo debutto presso la sala Concertgebouw ad Amsterdam in concerto con diretta radiofonica.

Marco Boni venne nominato Direttore Principale della CCO dopo il debutto nella prestigiosa sala da concerti olandese in cui diresse il Divertimento per Archi di Bela Bartok, brano preparato nella residenza estiva di Sir Georg Solti, allievo dello stesso Bartok.

A seguito del debutto presso la Konzerthaus di Vienna alla testa della Wiener Kammerorchester sono seguiti con la stessa tour in Italia ed in Spagna, creando una collaborazione che prevede tour e concerti nelle prossime stagioni.

Violoncello solista e fondatore dei Virtuosi Italiani negli anni 80 ha diretto successivamente numerosi concerti del complesso in Italia, in Svizzera e presso il Festival di Turku in Finlandia; in quell’occasione ha inciso in “world premiere” i concerti di Nino Rota per pianoforte per la casa discografica Chandos.

Con la Scottish Chamber Orchestra ha effettuato un tour di grande successo in Italia con il violinista Giuliano Carmignola.

Negli anni 80 ha inciso in qualità di violoncello solista Le Quattro Stagioni di Vivaldi per la Decca con i Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna diretti da Riccardo Chailly e Franco Gulli, 20 anni dopo è stato invitato dagli stessi Filarmonici a registrare lo stesso repertorio in qualità di direttore.

Nel 2016 ha diretto la City Chamber Orchestra of Hong Kong ed è stato prontamente invitato a collaborare nelle stagioni successive.

In Italia ha collaborato con numerose orchestre da camera: Orchestra da Camera di Mantova, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra da Camera di Santa Cecilia , I Solisti della Scala, Orchestra della Toscana e I Solisti del Teatro Regio di Parma.

Accanto all’attività con Orchestre da camera, Marco Boni ha sviluppato un’ampia competenza nella direzione in ambito sinfonico, lirico e nel balletto.

Insegna Direzione d’Orchestra presso la Accademia Pianistica Imola “Incontri col Maestro”; dirige l’Orchestra da Camera di Imola in condivisione con Alexander Lonquich e Vladimir Ashkenazy.

Tiene un master annuale a Milano per la specializzazione del repertorio per orchestra da camera.