Oltre tremila imprese nel settore della ristorazione attive in provincia di Savona

Trecentonovantamila a livello nazionale

Sono 390 mila le imprese in Italia attive nella ristorazione e negli alloggi, fra i settori chiave del turismo; l’aumento è stato costante negli ultimi quattro anni, con un +1% rispetto al 2018 e + 7% dal 2015. La classifica delle regioni vede la Lombardia al primo posto in Italia con 55.455 imprese nei settori ristorazione e alloggio, il 14,2% italiano, +4% dal 2015; secondo il Lazio con 43.290, +12%, terza la Campania con 37.323 imprese, +11%. Gli aumenti più significativi del numero di imprese attive nei settori ristorazione e alloggio si sono registrati al Sud, in Sicilia, +16% Basilicata, +11% Puglia, +11%, Campania, +11% e Sardegna, +9%. A livello provinciale prima è Roma (33.479 imprese, +15% in quattro anni), seguono Milano (19.601, +10% dal 2015), Napoli (19.082, +14%), Torino (13.252, +2%).

In Liguria le imprese del settore alloggio e ristorazione sono 14.525, con un incremento del 5,5% rispetto al 2015 (quando erano 13.763) e dell’1,5% nei confronti dello scorso anno (14.316). In provincia di Genova le ditte registrate sono 6.396, a Imperia 2.222, alla Spezia 2.349 e in provincia di Savona 3.558. In particolare a Savona l’incremento in quattro anni è stato pari al 3,1% e allo 0,5% quello rispetto al 2018. Le imprese savonesi sono suddivise in 2.918 nel comparto della ristorazione e 640 nei servizi di alloggio.

fonte dati: Savonauno