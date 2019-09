Controllori Tpl aggrediti sul bus a Savona, Giuseppe Gulli Uiltrasporti: “Contrastare il fenomeno coinvolgendo l’azienda”

La nota del sindacato

“La Uiltrasporti della Liguria esprime solidarietà ai lavoratori aggrediti questa mattina a bordo di un autobus di Tpl durante un controllo di routine dei titoli di viaggio. Questi episodi che purtroppo si ripetono nel tempo in un settore delicato e fortemente a rischio, sono da contrstare attraverso l’innalzamento delle misure di sicurezza sui bus e con una campagna di sensibilizzazione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che noi intendiamo intensificare, chiedendo un maggiore coinvolgimento dell’azienda. Ringraziamo le forze dell’ordine che, come sempre accade in questi casi, sono tempestive, umane ed efficaci”. Conclude la nota di Giuseppe Gulli.