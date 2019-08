Il killer marocchino Hicham Boukssid si è costituito questa notte a Reggio Emilia

Ricercato per aver ucciso la barista cinese Hui Zhung

Il killer marocchino Hicham Boukssid, ricercato in tutta la Liguria con controlli serrati su tutti i porti e varchi d’ingresso a Genova, nel savonese ed al confine di Stato si è costituito questa notte alla caserma di Reggio Emilia.

L’uomo era ricercato da più di dieci giorni per l’omicidio nel comune emiliano della barista cinese Hui Zhung.

Le forze dell’ordine lo hanno cercato senza sosta decidendo di divulgare le foto del killer mettendo in allarme la nostra regione poiché sospettavano una fuga dal paese per tornare in patria oppure in Francia.