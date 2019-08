Tecnologia 5G, sindaci divisi sull’utilizzo. Coinvolti anche sette comuni liguri, due nel savonese

Si tratta di Nasino e Vendone

Sono sette i comuni della Liguria su centoventi totali italiani coinvolti nell’innovazione del 5G che dovrebbe sbarcare il 1° Luglio 2022 sul territorio nazionale facilitando la comunicazione mobile. Tre gli operatori che forniranno il servizio: Telecom Italia Mobile, Vodafone e Iliad. Nella nostra regione i comuni interessati sono Rezzoaglio, San Colombano Certenoli e Valbrevenne in provincia di Genova; Zignago (La Spezia); Prelà (Imperia); Nasino e Vendone in provincia di Savona. I comuni sono stati individuati da AgCom tra quelli con l’obbligo di copertura insieme alle grandi città dove è già stata sperimentata questa tecnologia. Perplessità sono state manifestate da diversi primi cittadini tra cui quelli di Nasino e Vendone che attendono riscontri sulla non nocività del segnale 5G sulla salute delle persone.