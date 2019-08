Nelle ultime ore tre arresti tra Savona ed Albisola

Savona/Albisola. Nelle ultime ore i Carabinieri di Savona hanno arrestato tre persone: due persone ieri pomeriggio ed una nella serata di ieri.

I carabinieri di Albisola hanno rintracciato ed arrestato un uomo genovese di 44 anni, pregiudicato e già noto ai militari savonesi in quanto da poco arrestato per un furto di portafogli ad Albisola. Per questo ha avuto un ordine di carcerazione da parte del Tribunale di Genova per inosservanza degli obblighi impostigli. Hanno deciso di portarlo nel carcere Marassi a Genova.

Successivamente i carabinieri hanno arrestato un uomo milanese, ma residente a Savona di 39 anni disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato notato dai militari aggirarsi con atteggiamento sospetto in Piazza Martiri della Libertà: una volta fermato è stato perquisito e trovato in possesso di 6 grammi di droga già preparata per essere venduta. La perquisizione dell’abitazione ha permesso di trovare altri 40 grammi della stessa sostanza stupefacente, oltre ad un bilancino di precisione ed un coltello a serramanico. Sarà trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di Savona fino a domani quando sarà processato per direttissima in tribunale.

Infine nella serata, è finito in manette un ragazzo algerino, ma residente in Piemonte, di 23 anni per resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri sono intervenuti perché il giovane a causa dell’alcol stava danneggiando alcuni ombrelloni e lettini nel tratto di spiaggia libera tra i bagni Sirena ed i Sole Luna. All’arrivo dei militari il ragazzo si è scagliato contro di loro finendo per essere arrestato. Anche lui verrà processato domani per direttissima.