Operai, tecnici comunali, operatori SAT al lavoro ad Albenga per affrontare l’allerta meteo

Durante la mattinata odierna sul territorio comunale di Albenga si sono verificati alcuni allagamenti determinati dalle forti precipitazioni. Le zone maggiormente colpite sono state il Lungo Centa nei pressi della foce del fiume, Piazza Matteotti, Viale 8 Marzo (nei pressi dell’ex ortofrutticola) e via Vecchia Morella.





Immediato l’intervento sul posto dei tecnici comunali, degli operatori della SAT e dei volontari di Protezione civile che stanno operando proprio in queste ore. Afferma Mirco Secco consigliere delegato alla Protezione Civile: “Il problema che si è verificato in Piazza Matteotti è già stato risolto così come quello in Viale Otto Marzo.

In particolare il malfunzionamento di alcune pompe idrauliche hanno determinato un temporaneo allagamento della zona. In via Vecchia Morella si è verificato un problema simile ma su zone di competenza di privati che abbiamo già provveduto a sollecitare.

In zona foce, invece, si è verificato un considerevole allagamento.

L’innalzamento del Centa ha impedito all’acqua piovana di defluire correttamente, ma anche in questo caso la situazione sta rientrando e i problemi si stanno a poco a poco risolvendo”.