Proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alle misure 1.32 e 1.42 del FEAMP 2014-2020

Con la delibera di Giunta n. 368 del 10 maggio scorso la Regione aveva approvato i bandi per la presentazione delle domande di aiuto relative alle Misure 1.32 (Salute e sicurezza), 1.41 par.1 (Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici) e 1.41 par.2 (Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione motori) del F…ondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014 – 2020, stabilendo il termine perentorio del 30 giugno 2019, ore 13 per la presentazione delle domande stesse.

Dal momento che le Associazioni di categoria del settore della pesca professionale “Alleanza delle Cooperative Italiane – Liguria” e “Coldiretti – Impresa pesca Liguria” hanno chiesto una proroga a tale termine a causa delle difficoltà, da parte di alcune imprese, di reperire in tempo utile la documentazione a corredo della domanda e considerata la necessità di sostenere l’economia ittica regionale, già fortemente penalizzata dallo stato di crisi generale in cui versa il settore, attraverso azioni sostanziali che consentano alle imprese di poter accedere nel modo più ampio possibile agli aiuti regionali, nazionali e comunitari, la Regione Liguria ha ritenuto opportuno e necessario consentire una proroga di ulteriori quindici giorni per la presentazione delle domande di aiuto rispetto al termine del 30 giugno 2019 e, conseguentemente, posticipare il nuovo termine perentorio alle ore 13 del 15 luglio 2019.

Il provvedimento di proroga dei termini è pubblicato sul sito internet della Regione, sul sito www.agriligurianet.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

