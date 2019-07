Piaggio Aero, questa mattina incontro con i sindacato e il commissario Nicastro all’Unione Industriali

A partire dalle 11.30

Questa mattina il commissario straordinario Vincenzo Nicastro incontrerà le rappresentanze sindacali di Piaggio alle ore 11.30 all’Unione Industriali di Savona. Il tavolo è stato convocato dopo l’esito del vertice che si è tenuto al Mise a giugno: “Per dare concretezza all’incontro al Mise era necessario ufficializzare gli impegni attraverso l’emissione da parte dell’amministrazione difesa e del MISE, degli ordini e dei contratti – ha affermato Alessandro Vella segretario generale Fim Cisl Liguria.- Ancora una volta si sono fatti discorsi anche importanti e interessanti sul futuro, ma si continua a non valutare l’impatto immediato sui carichi di lavoro e quindi sul rientro dei lavoratori dalla Cigs per questo riteniamo importante convocare un incontro in Unione industriali per approfondire lo scenario emerso perchè lo ribadiamo, è ancora molto distante dalle necessità operative di Piaggio. Per potersi rilanciare l’azienda deve lavorare da subito”.