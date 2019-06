Il Presidente della Provincia è intervenuto sul tema degli autovelox

“Abbiamo diversi amministratori che chiedono ulteriori punti di controlli. L’investimento sui dossi potrebbe essere una soluzione importante ma costosa, la cifra si attesta intorno ai 40mila euro e bisognerebbe installarne due su ogni tratto interessato”.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri è intervenuto sul tema degli autovelox installati sulla Sp29 e Sp42 (oggetto di particolare discussione per le multe comminate e contestate) argomento per il quale il consigliere provinciale Rodolfo Mirri ha presentato un’interrogazione con integrazione.

“La spiegazione cartacea sull’interrogazione è già stata fornita, quella sull’integrazione verrà preparata e consegnata nelle prossime ore” ha spiegato Olivieri”. Intanto il comitato spontaneo volontari “No! Non ci sto!”, in collaborazione con il consigliere Mirri, ha organizzato un incontro pubblico e l’appuntamento è fissato per venerdì 28 giugno alle ore 20.30 presso la S.O.M.S. di Carcare situata in piazza Caravadossi.

All’evento interverranno Rodolfo Mirri, consigliere Provincia Savona; l’avvocato Claudio Olivieri, Assoutenti Liguria e Giuliano Caviglia, comitato “No! Non ci sto!”.