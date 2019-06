Savona, il Comune al Festival della Sostenibilità ambientale

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di illustrare i progressi delle strategie regionali sostenute attraverso un bando del Ministero dell’Ambiente del 2018

Sostenibilità uguale futuro: il Comune di Savona che da anni avvalora questo binonio ha partecipato al Festival della Sostenibilità promosso da ASviS, Comune di Genova, Regione Liguria, Anci, Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome organizzato a Palazzo Tursi sede del Comune di Genova.

Dice la Sindaco Ilaria Caprioglio:“Prosegue l’impegno da parte di questa Amministrazione sui temi della sostenibilità. Molti sono i progetti già concretizzati in tema di efficientamento energetico, salvaguardia del territorio, mobilità sostenibile che hanno permesso alla Città di Savona di rappresentare le Città italiane, insieme a Milano e Torino, alle Nazioni Unite a Ginevra in occasione del ‘Day of Cities’. Anche in quella prestigiosa sede abbiamo esposto le nostre azioni sulla sostenibilità, come già era accaduto nel 2018 presso l’Europarlamento a Bruxelles”.