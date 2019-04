Legittima difesa, Senarega e Ardenti: “La difesa è sempre legittima perché difendersi è un diritto, riconosciuto a livello universale, che lo Stato deve garantire a tutti”

Oggi la promulgazione da parte del Presidente Mattarella

“Promessa mantenuta. Difendersi non può più essere considerato un reato. Vergogna cancellata. Un altro passo in avanti a tutela dei più deboli e a favore della giustizia.” Lo hanno affermato Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini e Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini.

“Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sia pure puntualizzando alcuni aspetti, ha promulgato la nuova legge sulla legittima difesa, approvata a stragrande maggioranza dal Parlamento, presentata e voluta fortemente dalla Lega di Matteo Salvini.

La difesa è sempre legittima perché difendersi è un diritto, riconosciuto a livello universale, che lo Stato deve garantire a tutti.

Con questo provvedimento anche i liguri saranno più sicuri e le persone oneste e perbene, vittime di reato, in passato spesso danneggiate e beffate, non finiranno più nel tritacarne giudiziario.

Ovviamente, come ha ricordato il presidente Mattarella, la nuova legge non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione efficace delle Forze dell’ordine, che il ministro Salvini ha già cominciato a potenziare anche sul nostro territorio.

Inoltre, non sarà senz’altro un ‘Far West’ come hanno paventato alcune forze politiche durante la campagna mediatica anti Lega, ma al contrario sarà finalmente del tutto legittimo difenderci da malintenzionati che entrano in casa nostra o in proprietà privata assimilata.

Da oggi questa legge di buon senso, che rispetta i princìpi della Costituzione italiana, rende più pericoloso e quindi difficile il mestiere dei delinquenti. Mentre le vittime di reato non rischiano più di passare dei guai e degli anni nei nostri Tribunali”.