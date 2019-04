Torna Savona-Vinile

Appuntamento il 4 e 5 maggio

L’associazione culturale Vincebus Eruptum annuncia l’imminente edizione di Savona-Vinile, appuntamento ormai fisso nella provincia dedicato al mondo del collezionismo musicale.

L’evento nato per gioco nel 2016 è ormai uno dei più importanti eventi specializzati per la Liguria e il Basso Piemonte, secondo per importanza alla grande fiera che si tiene a Genova 3 volte l’anno.

Affermano gli organizzatori: “Anche quest’anno siamo fieri di collaborare in maniera proattiva con gli amici di Albisola Comics, evento trainante della 2 giorni che si terrà il 4 e 5 Maggio ad Albissola Mare”.

Oltre 20 espositori offriranno al pubblico di curiosi e collezionisti la possibilità di un confronto culturale e la possibilità di potere spulciare tra le moltissime ceste di vinile! Saranno presenti espositori dal Piemonte, dalla Toscana e da tutto il territorio Ligure.

Durante l’evento saranno organizzati dei momenti di approfondimento sulle caratteristiche del vinile e sul giradischi a cura di Paolo Caviglia, ingegnere ideatore del giradischi “senza piatto” e grande appassionato di tecnologie audio.

La fiera del disco è organizzata in collaborazione e in contemporanea con Albissola Comics e i suoi numerosi eventi collaterali, tra cui la meravigliosa mostra “Pallottole di Carta” sulle locandine dei film polizieschi italiani degli anni ’70.

L’evento è gratuito e si svolgerà con orario 10/19 in Piazza Vittorio Veneto ad Albissola Mare