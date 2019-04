Spotorno, il Vice sindaco lascia

L’annuncio da parte del Sindaco Fiorini

Il Sindaco Mattia Fiorini, ha annunciato le dimissioni del Vicesindaco Giovanni Spotorno:

“Gianni è stato un ottimo Assessore ed un eccellente compagno di viaggio. A lui dobbiamo tutte le iniziative in campo turistico degli ultimi tre anni, l’Innovazione nel campo della promozione turistica ottenuta e progettata anche con l’introduzione dell’imposta di soggiorno e del comitato locale per il turismo. La Casa del Turismo rimane come primo esempio del lavoro iniziato con lui in campo turistico per la nostra comunità”.