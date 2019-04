Albisola, new entry nella lista Garbarini

Si tratta di Simona Poggi

Un’altra candidatura autorevole e competente per la lista del candidato Sindaco, ad Albisola Superiore, Maurizio Garbarini è Simona Poggi, quarantatré anni albisolese, nipote di Giovanni Poggi. Un nome per certi versi a sorpresa, infatti per Simona Poggi, si tratta della prima partecipazione in campo politico. Laureata in Lettere moderne con la tesi: “La vita letteraria a Albisola nel secondo dopoguerra” ha già al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui il libro: “Milena Milani Albisola amore”, vincitore del Premio San Vidal di Venezia come Opera prima.

Da tempo attiva nel mondo dell’arte albisolese organizza mostre ed eventi culturali come il Trebbo poetico e incontri pubblici con artisti di primo piano. “Ho deciso di sostenere la lista civica di Maurizio Garbarini convinta della validità del suo programma di governo – spiega Simona Poggi – un progetto all’insegna della esperienza e dell’innovazione volto non solo a proseguire il lavoro dell’Amministrazione attualmente in carica ma anche a sviluppare nuove idee e progettualità. Decisivo nella mia scelta il profilo del candidato Sindaco una persona onesta, pragmatica e profondamente legata al territorio con idee chiare e soluzioni concrete”. Maurizio Garbarini così si è espresso: “Sono molto contento che Simona Poggi abbia accettato la proposta di fare parte della nostra squadra. Con la sua competenza, il suo entusiasmo e la sua professionalià rappresenta per noi uno straordinario valore aggiunto”.