E’ in corso l’incontro in Prefettura riguardante l’area di crisi complessa di Savona

Parla Claudio Bosio segretario CISL Imperia-Savona

Savona. E’ in corso dalle 11.00 di questa mattina, primo Aprile, presso la Prefettura di Savona, un ciclo di audizioni nella quale la Commissione industria del Senato della Repubblica incontrerà alcuni soggetti istituzionale per trattare le problematiche riguardanti l’area di crisi complessa di Savona.

“Questa mattina ci aspettiamo di andare sul concreto- parla Claudio Bosio, segretario CISL Imperia-Savona- di avere quella informazione che l’Italia ad oggi ancora non ci ha completamente fornito. Dall’altra parte cogliamo questa occasione per ragionare con la X Commissione e con la Regione Liguria e con i Sindaci di quale modello si possa sviluppare in questa Provincia partendo da un ADDE che oramai è in fase di finizione che è il porto di Vado.

Secondo me- prosegue il segretario- non parleremo solo di area di crisi, ma di quelle infrastrutture che servono per sviluppare e potenziare questo territorio perché il porto è un’occasione unica non solo per le merci in arrivo ed in partenza, ma per tutte le lavorazioni che riteniamo si possano sviluppare sul territorio: la necessità di realizzare un autoparco; di collegare meglio le infrastrutture materiali ed immateriali. Quelle immateriali soprattutto per l’entroterra, ma quelle materiali che sono, l’autostrada, il casello, strada di scorrimento, l’autoparco e soprattutto il potenziamento della linea ferroviaria; in quanto crediamo che oramai a livello europeo e non solo, si vada a puntare su una mobilità che sia più compatibile dal punto di vista ambientale.

Quindi le ferrovie dovrebbero potenziare questa possibilità di accesso al porto dove speriamo si superino le quaranta merci trasportate via treno”.