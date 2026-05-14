Genova, ragazzo accoltellato a Sottoripa: grave al San Martino

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Vado Ligure. Ha scippato della borsa una giovane donna che stava facendo acquisti sul mercato settimanale di via Maestri del Lavoro a Vado Ligure. Nella rete dei carabinieri della locale stazione è finito un diciottenne senza fissa dimora. La refurtiva è stata recuperata. Ora sarà sottoposto a giudizio per direttissima. Nel pomeriggio a Savona è […]