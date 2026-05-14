Cronaca Genova

Genova, ragazzo accoltellato a Sottoripa: grave al San Martino

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Un ragazzo di origine nordafricane di 20 anni è stato accoltellato nella zona di Sottoripa dopo una lite con altri due uomini che dopo l’aggressione  sono fuggiti a piedi nei vicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale Galliera e sottoposto ad un intervento chirurgico. In corso le indagini.

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