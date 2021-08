Framura, continua a bruciare l’entroterra: tre famiglie sfollate per sicurezza

Sono tre le famiglie sfollate per sicurezza a causa dell’incendio che sta interessando da ieri la zona boschiva alle spalle della località rivierasca, sfollati anche gli ospiti di un agrituriemo per lo stesso motivo. Canadair ed elicotteri dei vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo oltre all’assessore regionale alla Protezione Civile, Giampedrone. Molto probabilmente si tratta di un gesto doloso, indagini in corso.