Da oggi al via il Salone del Libro di Torino

Da oggi prende il via il Salone del Libro di Torino giunto alla 38ª edizione, si concluderà lunedì 18 maggio. La manifestazione si snoda su una superficie espositiva di 147mila metri quadri al Lingotto. Più di 500 gli stand, 1.250 i marchi editoriali, oltre 2.700 gli eventi in programma nell’arco dei 5 giorni di festival. Il mondo salvato dai ragazzini: libro di Elsa Morante pubblicato nel 1968 è il tema scelto dalla direttrice del festival, Annalena Benini.

Tanti gli ospiti attesi a Torino. L’apertura è affidata a Zadie Smith, scrittrice e saggista inglese tra le più acute del panorama contemporaneo. È la prima di una lunga serie di ospiti italiani e internazionali, tra i quali spiccano il premio Nobel László Krasznahorkai (Bompiani); Boualem Sansal (Neri Pozza); Peter Cameron (Adelphi); David Grossman, a Torino per l’uscita del Meridiano Mondadori a lui dedicato; Emmanuel Carrère (Adelphi); Nathacha Appanah (Einaudi); Leila Guerriero (Sur); Mathias Énard con Malinconia dei confini. Nord (E/O); Manuel Vilas (Guanda); Irvine Welsh (Guanda); il vincitore del Man Booker Prize, Richard Flanagan (La Nave di Teseo); Niccolò Ammaniti (Einaudi).

In occasione dell’edizione 2026, il Salone del Libro accoglierà come regione ospite l’Umbria e come paese ospite la Grecia, presenti con uno stand al padiglione Oval, dove cureranno nei giorni dell’evento una programmazione dedicata.

Tornano le sezioni, quest’anno sono 9, sono: Arte (a cura di Melania G. Mazzucco); Cinema (Francesco Piccolo); Crescere (Matteo Lancini); Editoria (Teresa Cremisi); Informazione (Francesco Costa); Leggerezza (Luciana Littizzetto); Romance (Erin Doom); Romanzo (Alessandro Piperno). Per chiudere c’è la nuova sezione ‘Il mondo salvato dai ragazzini’ curata da Veronica Frosi, Lorenzo Riggio, Francesca Tassini, Sebastian Tanzi e Gloria Napolitano.

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