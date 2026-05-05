Savona, Aurelia bis: il via ai cantieri il 18 maggio

Il cantiere dell’Aurelia bis a Savona dovrebbe ripartite giovedì 18 maggio. La notizia è emersa nell’incontro a Genova al quale hanno partecipato Anas, la Regione Liguria, il Ministero dei Trasporti e i primi cittadini Marco Russo, Maurizio Garbarini e Gianluca Nasuti con al centro proprio l’infrastruttura diventata una telenovela infinita. Proprio quest’oggi sono stati consegnati i lavori alla società Infratech, subentrata alla ditta Italiana Costruzioni Infrastrutture (ICI) dopo la rescissione del contratto. Secondo quanto emerso quindi fra poco più di due settimane le lavorazioni ripartiranno con una stima complessiva della somma per definire l’opera di 62 milioni, che potrebbe anche aumentare visto che dopo un periodo di stop del cantiere potrebbero sopraggiungere nuove spese di sistemazione dell’85% già completato. L’impresa ha inoltre consegnato il cronoprogramma che prevede un fine lavori stimato in quasi 3 anni.

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