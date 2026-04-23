Attualità Savona

Avvisi di pagamento a nome della Camera di Commercio attenzione alle comunicazioni ingannevoli

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Nuove segnalazioni di comunicazioni ingannevoli di imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio ricevute da  privati che, in modo fraudolento, utilizzano il nome della Camera di Commercio o diciture simili alla denominazione dell’Ente camerale o dei suoi dei servizi, al fine di indurle alla comunicazione di dati o al pagamento di somme tramite bollettino postale, bonifico o altri mezzi.

“Si tratta di  pratiche commerciali scorrette – avvisa la Camera di Commercio – che vengono messe in atto da soggetti privati in modo fraudolento, a danno delle imprese locali. Tali soggetti nulla hanno a che fare con le Camere di Commercio e con gli adempimenti obbligatori per le imprese. In caso di dubbi, prima di pagare o comunicare dei dati, comunque, è sempre possibile chiedere chiarimenti alla Camera di commercio, oppure alla propria Associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia, per verificare se si tratta di un’offerta commerciale scorretta”.

L’ente camerale ricorda che l’unico importo che le imprese iscritte al Registro Imprese versano annualmente alla Camera di Commercio è il diritto annuale  e chi riceve comunicazioni ingannevoli può inviare le proprie segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Accertato che la comunicazione non proviene dalla Camera di commercio, AGCOM avvierà un’indagine e al termine si pronuncerà sull’ingannevolezza o meno della comunicazione oggetto di segnalazione: https://www.agcm.it/servizi/segnala-on-line

La Camera di commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona ha dato evidenza sul proprio sito Internet (www.rivlig.camcom.gov.it) delle casistiche più frequenti di false richieste di pagamento o altre comunicazioni truffaldine ricevute dalle imprese consultabile al seguente link: https://www.rivlig.camcom.gov.it/comunicazione-e-urp/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/richieste-di-pagamento-avanzate-da-soggetti-privati-estranei-alla-camera-di-commercio

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