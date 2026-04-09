Torna l’iniziativa “Golf in ti Caruggi”

Torna per il quarto anno consecutivo Golf in ti Caruggi, l’innovativo progetto che porta il golf fuori dal green per farlo vivere nei centri storici delle città liguri. Un’iniziativa ideata e promossa dal Golf Club Albisola in collaborazione con BarraBrava e BellaBrezza, con l’obiettivo di abbattere pregiudizi e rendere il golf accessibile, inclusivo e divertente per tutti.

L’evento gode del patrocinio di: Comune di Savona, Albissola Marina, Vado Ligure, Albisola Superiore, Regione Liguria, Fondazione de Mari, Federazione Italiana Golf, Comitato Italiano Paralimpico e Coni.

Il format, ormai consolidato e sempre più apprezzato, prevede la trasformazione di caruggi, piazze e lungomare in veri e propri campi da gioco temporanei, con percorsi personalizzati composti da buche urbane e prove di abilità studiate ad hoc per ogni location.

Le tappe dell’edizione 2026

La manifestazione itinerante toccherà quattro località del savonese:

• Savona – Sabato 11 Aprile

• Vado Ligure – Sabato 20 Giugno

• Albissola Marina – Sabato 22 Agosto

• Albisola Superiore – Domenica 23 Agosto

Formule di gioco e partecipazione

Gara di percorrenza e giochi di abilità

A partire dalle ore 9,00 ogni 20 minuti, partirà un gruppo formato da quattro neofiti accompagnati da un golfista del Golf Club Albisola che farà da tutor. L’organizzazione fornirà tutto il materiale necessario, incluse le palline in gomma morbida appositamente studiate per il contesto urbano.

Si dovranno percorrere due tratti di strada nel minor numero di colpi e tre giochi di abilità in Piazza Sisto IV.

Obbligatoria l’iscrizione tramite sito web www.golfclubalbisola.it oppure telefonando alla Segreteria del Golf tel 019489679 cel +39 3808914196

Giochi di abilità in Piazza Sisto IV

Contemporaneamente a partire dalle ore 10,00 sino alle 12,00 e dalle 15,00 sino alle 17,00, tutti potranno cimentarsi con i giochi di abilità in Piazza Sisto IV.

Obbligatoria l’iscrizione in piazza presso INFOPOINT dedicato

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti, dai 10 anni in su (i minorenni dovranno essere accompagnati nello stesso gruppo da un genitore o tutore maggiorenne). Non è richiesta alcuna esperienza pregressa, anzi: Golf in ti Caruggi è pensato soprattutto per chi non ha mai impugnato un ferro da golf.

Attività per tutti

Chi non desidera partecipare alle competizioni potrà comunque avvicinarsi a questo sport gratuitamente:

• Nell’area dimostrativa con il grande gonfiabile per esercitarsi con lo swing

• Sul putting green allestito per provare l’emozione della prima imbucata

“Con Golf In Ti Caruggi vogliamo ribaltare la percezione comune del golf come sport d’élite – dichiara il Golf Club Albisola – trasformando gli spazi urbani in campi da gioco accessibili a tutti vogliamo far scoprire questo meraviglioso sport in un’atmosfera informale e divertente“.

La prima tappa si terrà a Savona sabato 11 aprile.

Premiazione ore 18 circa.

Ci sarà anche un gazebo dedicato al Reparto Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona.

Informazioni e iscrizioni: www.golfclubalbisola.it/golfinticaruggi