Sanità, 300 genovesi hanno usufruito delle prestazioni delle Case di Comunità

Posted on

“Per quel che mi ricordo, Albenga non ha mai concesso una cittadinanza onoraria, farlo la prima volta nei confronti di una donna con la storia di Liliana Segre sarebbe, sicuramente, un evento di grande importanza” Con un ordine del giorno in Consiglio comunale ho chiesto di invitare la Senatrice a vita e, soprattutto, testimone e […]