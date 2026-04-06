Calcio, Sampdoria-Empoli: incrocio della paura

Il campionato di Serie b propone allo stadio “Ferraris” oggi alle 17.15 lo scontro diretto per la salvezza tra Sampdoria ed Empoli, le due squadre più deludenti dlel’intera Serie B. Partite entrambe con altri obiettivi si trovano oggi a dover lottare per evitare la retrocessione in Serie C. Sarà una sfida molto intensa tra due squadre con potenziali ben superiori all’attuale classifica che vede i blucerchiati alò 14° posto con 34 punti e i toscani appena 2 punti sopra. La Sampdoria ha chiuso con una vittoria sull’Avellino il turno pre sosta, anche l’Empoli, battendo il Pescara ha respirato. Entrambe sono reduci da cambi di guida tecnica in panchina che ha portato risultati altalenanti: Attilio Lombardo ha conquistato 4 punti in 3 gare, Fabio Caserta ha portato in dote 5 punti: 2 pareggi e una vittoria. Toscani imbattuti da tre turni ma i numeri sono da brividi: ben 47 reti subite sono il dato che più preoccupa gli azzurri. Nella Sampdoria, Brunori è squalificato: giocheranno Soleri e Coda dal primo minuto; fuori per infortunio Pafundi. Nell’Empoli assente per squalifica Degli Innocenti.

Sampdoria (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Esposito, Conti; Cicconi, Barak, Cherubini; Coda. All. Lombardo

Empoli (4-3-3): Curto, Guarino, Lovato, Moruzzi; Yepes, Ghion, Magnino; Elia, Shpendi, Saporiti.

I PRCEDENTI

Vittorie Sampdoria: 9 (ultima nel febbraio 2022, 2-0)

Pareggi : 3

Vittorie Empoli : 2 (ultima nel maggio 2019, 1-2)

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