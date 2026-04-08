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Ronco Scrivia, 5 persone in codice rosso in ospedale per sospetta intossicazione da monossido di carbonio

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Cinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste intossicate nella loro abitazione. Sul posto sono intervenuti  i vigili del fuoco, i nuclei NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico), per ricostruire le cause del fatto. Si ipotizza una fuga di monossido di carbonio. Il bilancio è di 5 persone trasferite in codice rosso in ospedale. Informazioni sull'autore del post Redazione […]
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Andora. Guasto alla condotta dell’acquedotto del Roya a Imperia questa notte. La perdita di acqua ha di fatto lasciato a secco tutto il territorio del Dianese compresa Andora. In queste ore è in corso l’intervento di ripristino della tubatura ma resta ancora incerta la tempistica di ripristino dell’approvigionamento idrico della zona. Informazioni sull'autore del post Redazione See […]
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