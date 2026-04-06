Cronaca Genova

Aeroporto di Genova, volo diretto a Roma e proveniente da New York atterrato al Colombo per emergenza

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Un aereo partito da New York e che sarebbe dovuto arrivare a Roma questa mattina è atterrato in emergenza all’aeroporto di Genova per cause da chiarire. L’atterraggio è avvenuto in massima sicurezza senza alcun problema per i passeggeri.

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