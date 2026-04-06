Aeroporto di Genova, volo diretto a Roma e proveniente da New York atterrato al Colombo per emergenza

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Primo trapianto di rene da donatore vivente con tecnica robotica in Liguria. E’ successo nei giorni scorsi al Centro Trapianti del Policlinico San Martino di Genova, centro a valenza regionale. Il donatore e il ricevente, padre e figlio rispettivamente di 64 e 40 anni, stanno bene. Il ricevente era in dialisi peritoneale da un anno […]