Aeroporto di Genova, volo diretto a Roma e proveniente da New York atterrato al Colombo per emergenza

Un aereo partito da New York e che sarebbe dovuto arrivare a Roma questa mattina è atterrato in emergenza all’aeroporto di Genova per cause da chiarire. L’atterraggio è avvenuto in massima sicurezza senza alcun problema per i passeggeri.
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