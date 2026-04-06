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Calcio, altro banco di prova per la salvezza per l’Entella: oggi a Mantova per il sorpasso in classifica

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Torna il campionato di serie B dopo la sosta per i play off della Nazionale. Riparte la volata salvezza anche per l’Entella che prima della pausa ha battuto la Reggiana 3-0 in uno scontro diretto. Altro incrocio pericoloso allo stadio “Martelli” contro il Mantova che, come i chiavarese sta tentando di uscire dalla zona critica della classifica. Il Mantova è un avversario temibile soprattutto in casa dove ha ottenuto 24 punti sui 34 totali e dove non perde da gennaio (2-5 contro il Venezia) a fronte di una Entelle che fuori casa è un autentico disastro con appena 7 punti, peggior rendimento con la Sampdoria, di tutta la cadetteria. Francesco Modesto dovrà fare i conti con le pesanti assenze per squalifica di Castellini Kouda e con il sicuro forfait di MeroniAndrea Chiappella, di contro, non recupera né Mezzoni né Colombi e deve rinunciare anche allo squalificato Benedetti.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Ali Dembélé, Cella, Maggioni; Radaelli, Trimboli, Wieser, Benaïssa; Bragantini, Ruocco; Mancuso. All. Modesto.

ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Franzoni, Squizzato, Karic, Di Mario; Cuppone, Tirelli. All. Chiappella.

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