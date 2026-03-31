Savona, il Complesso della Cattedrale visitabile anche a Pasqua

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“Sarà una Stagione importante a fronte anche di impegni significativi da parte dei soci fondatori di questo Teatro che hanno contribuito finanziariamente in modo maggiorato: molti i titoli tradizionali e opere rilevanti come Aida che spicca su tutto il cartellone e poi musical, balletti e opere sinfoniche per un cartellone di grande slancio”. Lo ha […]