Cultura e Spettacoli Savona

Savona, il Complesso della Cattedrale visitabile anche a Pasqua

Posted on Author Redazione Comment(0)
A partire dalla Settimana Santa sono numerose le possibilità di visita al patrimonio culturale del Complesso Museale della Cattedrale, che apre al pubblico la Cappella Sistina, il coro ligneo intarsiato del duomo, gli Appartamenti di papa Pio VII e il Museo del Tesoro.
Nel rispetto del triduo pasquale durante la giornata del Venerdì Santo il complesso resterà chiuso. Invece in serata sarà possibile visitare la Sistina: un’occasione straordinaria attesa soprattutto da chi proviene da fuori città per la Processione del Venerdì Santo.
L’accompagnamento alle visite e l’apertura più ampia del periodo pasquale è, come sempre, offerta dall’impegno volontario e dalla passione per l’arte che anima l’Associazione Amici del Patrimonio Ecclesiastico e il gruppo Servizi Educativi del complesso museale.
Sul sito web del complesso museale cattedralesavona.it/aperture-del-museo-nella-settimana-santa-2026 sono già pubblicate le date delle aperture straordinarie con visite guidate senza prenotazione: 9, 13, 16, 23 e 30 aprile e 4, 7, 12 e 14 maggio dalle ore 10 alle 12:45; 1, 2, 3 e 6 aprile e 1° maggio dalle 10 alle 12:45 e dalle 15:30 alle 17:45; apertura regolare mattina e pomeriggio, Sabato Santo e domenica di Pasqua.
La grafica della locandina e gli auguri al pubblico sono stati curati dagli studenti del corso di Grafica e Comunicazione dell’I.I.S.S. Ferraris Pancaldo in formazione scuola lavoro, sotto la guida dei Servizi Educativi. Per ulteriori informazioni occorre telefonare al numero 3270281083 o scrivere un’e-mail a visitasistina@diocesisavona.it.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli

Al Carlo Felice si preannuncia una stagione di successo

Posted on Author Redazione

“Sarà una Stagione importante a fronte anche di impegni significativi da parte dei soci fondatori di questo Teatro che hanno contribuito finanziariamente in modo maggiorato: molti i titoli tradizionali e opere rilevanti come Aida che spicca su tutto il cartellone e poi musical, balletti e opere sinfoniche per un cartellone di grande slancio”. Lo ha […]
Cultura e Spettacoli Loano

Nuovo appuntamento dell"Happy Hour sul mare" domani a Loano

Posted on Author Redazione

Loano. Domani a partire dalle 18.30 presso il chiringuito della terrazza panoramica dello Yacht Club di Marina di Loano si terrà un nuovo “Happy Hour sul mare”, appuntamento imperdibile per chiunque ami trascorrere qualche “ora felice” in buona compagnia, con ottimo cibo e ottima musica. Durante la serata si potranno gustare le creazioni dello chef […]
Cultura e Spettacoli In Primo Piano

Quando si andava a votare "senza rossetto"

Posted on Author Redazione

Spotorno. Un originale recital musicale per raccontare la prima volta delle donne al voto in Italia. L’Anpi di Spotorno, come ogni anno, organizza un’iniziativa per ricordare una delle date fondamentali della nostra storia democratica, il 2 giugno. E per farlo, quest’anno, ha organizzato, insieme al Comune di Spotorno una serata dedicata, in particolare, al suffragio […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *