Regione Liguria: Agricoltura, 5 milioni per il sostegno ad aziende in aree montane

Posted on

Erano ben 13 i kg di sostanza stupefacente che un ragazzo di 20 anni aveva stoccato in un box di Genova: hashish e marijuana. a stroncare il traffico illecito i militari dell’Arma che hanno indagato sulla base di movimenti sospetti di alcuni spacciatori già noti. Oltre alla droga, catalogata e stoccata in panetti già pronti, […]