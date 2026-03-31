La Spezia, detenuti in rivolta distruggono la palestra

Caos nel carcere di La Spezia dove quattro detenuti ristretti nella seconda sezione (secondo piano) hanno scatenato il caos con il pretesto di essere inseriti immediatamente nelle attività lavorative. Senza attendere i tempi tecnici delle verifiche, i soggetti hanno dato il via a una vera e propria devastazione. Prima hanno sradicato i telefoni e hanno usato i pezzi come armi contro gli agenti di polizia penitenziaria, poi hanno assaltato la palestra: uno dei promotori della rivolta è riuscito a raggiungere il piano terra, distruggendo i locali e utilizzando la lancia dell’idrante ha reso inagibili gli spazi. Nel tentativo di riportare l’ordine, un poliziotto ha riportato una grave ferita all’occhio ed è stato d’urgenza trasportato al nosocomio cittadino.
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