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Albenga,Ex caserma Turinetto: intervento urgente per la messa in sicurezza

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Nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, a causa del forte vento si è verificata la caduta sulla strada di alcuni calcinacci dal serbatoio pensile all’interno dell’ex caserma Turinetto.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimuovere le parti ammalorate al fine di evitare ulteriori distacchi.

Il Comune di Albenga è quindi intervenuto delimitando l’area e conferendo, in somma urgenza, incarico alla ditta Icose e all’ingegner Bergero per la messa in sicurezza del manufatto.

L’intervento previsto consiste nella fasciatura dei piloni che sostengono la cisterna mediante l’applicazione di una rete metallica, che sarà installata nei prossimi giorni con l’ausilio di gru e operatori specializzati.

La carreggiata di viale Martiri della Foce, adiacente all’area interessata, rimarrà aperta a senso unico alternato fino al completamento della posa della rete metallica; successivamente la viabilità sarà ripristinata regolarmente.

 

La cisterna, visibile costeggiando l’area dell’ex caserma Turinetto da viale Martiri della Foce, è stata realizzata tra il 1955 e il 1957. Al suo interno veniva pompata acqua, costituendo una riserva a servizio dell’intera caserma, alimentata attraverso il principio dei vasi comunicanti.

La caserma era dedicata all’albenganese, sottotenente degli Alpini, Aldo Turinetto. Inizialmente ospitò il 5° CAR dell’Aeronautica Militare; successivamente, dal 1° luglio 1958 alla metà degli anni Settanta, il CAR dell’89° Reggimento Fanteria “Salerno”; dal 1976 al 1999 il 72° Reggimento Fanteria “Puglie”; infine il 157° Reggimento Fanteria “Leoni di Liguria”.

L’ex caserma è rimasta di proprietà del Ministero della Difesa fino al 2007, anno in cui è stata trasferita allo Stato e successivamente al Comune di Albenga.

Di tutta l’area, una porzione di circa 29.000 metri quadrati, situata nella parte prospiciente via al Piemonte, in corrispondenza dell’ingresso principale dell’ex caserma, è stata destinata alla realizzazione del nuovo polo scolastico.

 

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