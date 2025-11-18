Attualità Genova

Regione Liguria, riforma sanitaria. Bucci: “Unica ASL territoriale permetterà di coordinare meglio il lavoro”

Posted on Author Redazione Comment(0)
Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, insieme all’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, oggi ha incontrato medici e professionisti della Asl 3 per spiegare in modo chiaro la riforma della sanità ligure e per ascoltare le loro idee.
“La riforma semplifica l’organizzazione: invece di cinque Aziende sanitarie che lavorano separatamente, avremo un’unica Azienda sanitaria regionale, divisa in aree territoriali. Questo permetterà di coordinare meglio il lavoro, ridurre le liste d’attesa, evitare sprechi e offrire servizi più uniformi per tutti i liguri, da Ponente a Levante.
A Genova nascerà anche una rete ospedaliera unica che unirà San Martino, Galliera e Villa Scassi: un modo per mettere davvero a sistema le eccellenze, favorire collaborazioni più strette tra i professionisti e garantire servizi sempre più efficienti. Abbiamo raccolto molti suggerimenti dal mondo sanitario: saranno fondamentali per migliorare ancora la riforma e costruire insieme il futuro della sanità ligure”, ha detto Bucci.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Coronavirus, Liguria ancora in zona gialla ma l’arancione è dietro l’angolo

Posted on Author Redazione

“Per la prossima settimana la Liguria si conferma in zona gialla ma è probabile che se il trend non cambierà la nostra regione finirà in arancione. Oggi infatti tocchiamo il picco di contagiati di tutti i tempi (1.780) ma gli ospedalizzati continuano a restare sotto controllo grazie all’imponente campagna vaccinale e il nostro obiettivo è […]
Attualità In Primo Piano Savona

Il Consiglio Provinciale ha deliberato le linee guida del trasporto pubblico locale

Posted on Author Redazione

Savona.  Il consiglio Provinciale ha deliberato all’unanimità gli indirizzi per il trasporto pubblico locale per l’anno corrente. Il tema è stato ampiamente discusso con il presidente di TPL Linea Claudio Strinati nella puntata di lunedì sera in onda su RadioSavonaSound de “Il Lavoro risponde”. All’assemblea dei soci sindaci che si svolgerà martedì sera verranno sottoposta le […]
Attualità Savona

Savona, il nuovo Questore ha visitato la Capitaneria di Porto

Posted on Author Redazione

A poco più di due settimane dal suo insediamento, il Questore di Savona Dott. Giuseppe Mariani ha visitato, questa mattina, la sede della Capitaneria di Porto incontrando il personale militare. Accolto dal Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Vascello Matteo Lo Presti e dopo una breve chiacchierata nell’ufficio del Comandante, il Sig. Questore ha incontrato […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *