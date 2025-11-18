Regione Liguria, riforma sanitaria. Bucci: “Unica ASL territoriale permetterà di coordinare meglio il lavoro”

Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, insieme all’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, oggi ha incontrato medici e professionisti della Asl 3 per spiegare in modo chiaro la riforma della sanità ligure e per ascoltare le loro idee.

“La riforma semplifica l’organizzazione: invece di cinque Aziende sanitarie che lavorano separatamente, avremo un’unica Azienda sanitaria regionale, divisa in aree territoriali. Questo permetterà di coordinare meglio il lavoro, ridurre le liste d’attesa, evitare sprechi e offrire servizi più uniformi per tutti i liguri, da Ponente a Levante.

A Genova nascerà anche una rete ospedaliera unica che unirà San Martino, Galliera e Villa Scassi: un modo per mettere davvero a sistema le eccellenze, favorire collaborazioni più strette tra i professionisti e garantire servizi sempre più efficienti. Abbiamo raccolto molti suggerimenti dal mondo sanitario: saranno fondamentali per migliorare ancora la riforma e costruire insieme il futuro della sanità ligure”, ha detto Bucci.