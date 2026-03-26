Genova, 3 auto a fuoco nel quartiere di Rivarolo: intervento dei vigili del fuoco

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Savona. Quattro persone, tre uomini e una donna, alcuni stranieri altri italiani, hanno dato vita ad un violento alterco nei giardini di Santa Rita. Una situazione che ha mobilitato nei soccorsi anche un equipaggio della Croce Rossa di Savona che è poi tornato alla base perchè nessuno dei contendenti aveva bisogno di cure. Secondo le […]