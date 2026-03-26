Genova, 3 auto a fuoco nel quartiere di Rivarolo: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel quartiere genovese di Rivarolo per 3 auto andate a fuoco la scorsa notte. Il rogo ha danneggiato anche la facciata del palazzo. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite. Sul posto anche la polizia che ha avviato le indagini.
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