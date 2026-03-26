Tragedia ad Albenga dove un anziano di 81 anni a causa di un malore è morto mentre era al volante della propria auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e la Municipale per i rilievi.
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