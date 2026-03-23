Genova, autobus contro auto: gravemente ferita donna di 38 anni

Scontro auto-autobus nel quartiere genovese di BEgato. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida dell’auto rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo. LA donna, 38 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Ferito anche l’autista del mezzo di trasporto pubblico portato in codice giallo all’ospedale Galliera.Nessuna delle persone sul bus è rimasta ferita. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

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