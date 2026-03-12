Rapine e lesioni, aumenta il numero dei minori segnalati in Liguria

Nella regione l’incidenza di ragazzi tra i 14 e i 17 anni denunciati o arrestati per associazione per delinquere è di 0,08 ogni mille abitanti nella stessa fascia d’età, il dato più alto in Italia; per rapina 1,44 ogni mille, il secondo più alto dopo l’Emilia-Romagna; per estorsione 0,17 ogni mille, per omicidio 0,02 ogni mille, per lesioni personali 0,82 ogni mille, per porto d’armi 0,49 ogni mille, per minaccia 0,32 ogni mille e per rissa 0,84 ogni mille.

Per quanto riguarda Genova diminuiscono i minori segnalati per associazione a delinquere: 4 nel primo semestre 2025, erano 10 nel 2014. Cresce, invece, il numero di minori segnalati per porto d’armi, 62 nel 2024 e 14 nel primo semestre 2025, nel 2014 erano 8. I minori segnalati per rapina sono stati 144 nel 2024 e 60 nel primo semestre 2025, erano 39 nel 2014, quelli per lesioni personali 123 e 21 nel primo semestre 2025, erano 36 nel 2024, per rissa 17 e 32 nel primo semestre 2025, erano 2 nel 2014, per minaccia 26 e 11 nel primo semestre 2025, erano 14 nel 2014, per estorsione 6 e 4 nel primo semestre 2025, erano 2 nel 2014.