Attualità Cogoleto

Cogoleto, riaperta a senso unico alternato la Sp 78 di Lerca

Posted on Author Redazione Comment(0)

E’ stata riaperta a senso unico alternato la Sp 78 di Cogoleto verso la frazione Lerca chiusa da una decina di giorni per un masso pericolante sulla carreggiata.   Dopo gli interventi e i rilievi effettuati in questi giorni, la strada è di nuovo percorribile a senso unico alternato, regolato da un semaforo. Lo comunica il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Al via i concorsi per assumere 30.000 docenti in Italia

Posted on Author Redazione

sono al via i concorsi, con le nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’assunzione in ruolo di oltre 30mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado: i bandi, pubblicati questa mattina sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevedono la copertura di 9.641 posti nella Scuola primaria e […]
Alassio Attualità

Alassio, il Sindaco Melgrati lunedì a Roma a colloquio con RFI

Posted on Author Redazione

Alassio. L’accesso ai disabili, l’utilizzo degli spazi da tempo chiusi al pubblico, l’ampliamento del parcheggio i temi sul tavolo dell’incontro romano. Ai primi di dicembre Antonello Martino, responsabile ingegneria e investimenti Direzione Stazioni di RFI si era recato ad Alassio per un primo sopralluogo, a seguito delle numerose segnalazioni inviate dal Sindaco Melgrati all’attenzione delle Ferrovie […]
Attualità La Spezia e provincia

Sarzana, Aree ferroviarie: un piano realizzato da Stefano Boeri ne disegna sviluppo e futuro

Posted on Author Redazione

La necessità di impostare un nuovo modello di sviluppo della città e del territorio sarzanese, fortemente orientato ai principi della sostenibilità, dell’inclusione sociale e della rigenerazione urbana che sottende alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, non può prescindere dall’esigenza di ricucire e integrare spazi ed edifici dell’area ferroviaria, oggi abbandonati, con la città. Un […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *