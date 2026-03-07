Cogoleto, riaperta a senso unico alternato la Sp 78 di Lerca

E’ stata riaperta a senso unico alternato la Sp 78 di Cogoleto verso la frazione Lerca chiusa da una decina di giorni per un masso pericolante sulla carreggiata. Dopo gli interventi e i rilievi effettuati in questi giorni, la strada è di nuovo percorribile a senso unico alternato, regolato da un semaforo. Lo comunica il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone.
