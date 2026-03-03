Cronaca Genova

Genova, detenuto aggredisce agente della Penitenziaria e dà in escandescenze: fermato

Posted on

Ancora episodi di violenza all’interno del carcere di Genova dove un detenuto è andato in escandescenza mentre si trovava nell’infermeria dell’istituto aggredendo un agente della Penitenziaria colpendolo con una testata al volto. Poi ha scagliato una sedia contro il personale medico presente. L’immediato intervento del personale di Polizia Penitenziaria ha permesso di bloccare il detenuto che è stato arresto e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Per la vittima dell’aggressione la prognosi è di 3 giorni.

 

