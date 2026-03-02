Frana di Arenzano, fermate straordinarie dei treni regionali a Genova Vesima. Assessore Scajola: “Prolungate fino al 15 marzo”

Posted on

Ceriale. L’Amministrazione comunale ha concordato con il capo della Polizia e con la Prefettura di Savona l’installazione sul lungomare nella zona dove vengono organizzati gli spettacoli di piloni anti-intrusione in modo che manifestazioni ed eventi possano svolgersi in sicurezza. Due di questi saranno posizionati in corrispondenza dei due ingressi (uno a levante e uno a […]