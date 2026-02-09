Genova, scontro tra due furgoni e un’auto: tre feriti

È di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto in Largo Jurse nel quartiere genovese di Sampierdarena. Un’auto e due furgoni sono rimasti coinvolti nel sinistro per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale. Due occupanti dei mezzi coinvolti nell’incidente sono stati estratti dalle lamiere dai pompieri e consegnati ai soccorsi medici che li hanno trasferiti in ospedale. Disagi al traffico.
Articoli correlati
Doppio intervento dei vigili del fuoco ad Alassio e Albenga
Alassio. Caduta di calcinacci segnalata lungo l’Aurelia ieri sera e intervento dei vigili del fuoco. La zona interesaata dalla caduta è stata subito transennata. Sempre ieri sera ad Albenga in un appartamento di via Papa Giovanni si è verificato un principio di incendio. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno […]
Nuovo Ponte di Genova, l’inaugurazione sarà il 3 agosto alle 18.30
L’inaugurazione del nuovo “Genova San Giorgio” sarà lunedì 3 agosto alle 18.30. Ne ha dato notizia sulla pagina Facebbok, Marco Bucci, Sindaco di Genova e Commissario alla ricostruzione del ponte. Alla cerimonia sarà presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le più alte cariche dello Stato, il premier Giuseppe Conte. Informazioni sull'autore del post […]
Badalucco, sempre attivo l’incendio boschivo sulle alture
Continuano a bruciare i boschi a Badalucco. Il rogo, attivo da ieri pomeriggio ha visto l’intervento dei vigili del fuoco, degli elicotteri regionali e dei canadair. Il fronte si sta espandendo verso Levante senza minacciare abitazioni. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts