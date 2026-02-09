Cronaca Genova

Genova, scontro tra due furgoni e un’auto: tre feriti

È di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto in Largo Jurse nel quartiere genovese di Sampierdarena. Un’auto e due furgoni sono rimasti coinvolti nel sinistro per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale. Due occupanti dei mezzi coinvolti nell’incidente sono stati estratti dalle lamiere dai pompieri e consegnati ai soccorsi medici che li hanno trasferiti in ospedale. Disagi al traffico.

